Энергетики «Т Плюс» выполнили гидравлические испытания для большинства крупных микрорайонов Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» завершил опрессовки тепловых сетей для ряда крупных территорий Перми: Городские Горки, Владимирский, Висим, Рабочий посёлок, Балатово, Нагорный.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2026/27 года проверки проходят на трубопроводах, обеспечивающих горячей водой и отоплением 535 жилых многоэтажек и 94 социально значимых объектов — среди них детские сады, школы, больницы, поликлиники, вузы и учреждения культуры.

«Гидравлические испытания — это ключевое звено летней профилактической кампании. Они дают возможность оценить надёжность системы и проверить коммуникации перед зимними нагрузками», — отметил заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

В ближайшее время очередной этап опрессовок затронет, в числе прочего, микрорайоны Заостровка и Новый Крым. График отключений согласован с плановыми ремонтами внутри домов, чтобы периоды отсутствия горячей воды были максимально короткими.

Процесс подготовки трубопроводов, их проверки и последующего запуска технически сложен и требует времени. Особое внимание уделяется качеству: подавать тепло по отремонтированному участку разрешено лишь после полного устранения всех выявленных недостатков и повторных испытаний. Такой подход гарантирует бесперебойную подачу тепла жителям в холодное время года.

Опрессовка помогает обнаружить скрытые дефекты: микротрещины, ослабленные соединения, проблемные зоны, которые могут дать сбой при максимальных нагрузках зимой. Обнаружить и устранить их — значит предотвратить аварии в морозы, когда даже кратковременное отключение оборачивается неудобствами для множества семей.

Если после завершения работ горячая вода в квартире не появилась, жильцам следует в первую очередь обращаться в управляющую компанию или ТСЖ. Дополнительно можно связаться с Тепловой справочной службой по телефону 8 (342) 259-39-98 или через портал https://tss.tplusgroup.ru/.

Гидравлические испытания теплосетей в городе Перми. 2026 год

Перечень адресов на период 27.07.2026—10.08.2026

мкр. Заостровка

— ул. С. Есенина, 3/4, 5/2, 7, 9, 9а, 11, 13;

— ул. В. Маяковского, 25, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 35, 37, 37/2, 37/3, 39, 41, 41а, 41б, 41/1, 42б, 43, 45, 46а, 46б, 47, 48, 51, 53, 54, 57;

— ул. 1-я Колхозная, 2, 4, 8;

— ул. Новоколхозная, 2;

Дзержинский район

— шоссе Космонавтов, 166, 166а, 166б, 166в, 166г, 194;

— ул. 1-я Ипподромная, 5;

— ул. Встречная, 27, 31а, 35, 35а, 37;

— ул. Подлесная, 2, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;

— ул. С. Куфонина, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21, 21а, 22, 24, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 32;

— проспект Парковый, 2, 2а, 4, 6;

Перечень адресов на период 28.07.2026—11.08.2026

— ул. Маршала Жукова, 33.

Перечень адресов на период 29.07.2026—12.08.2026

мкр. Новые Ляды

— ул. Коминтерна, 30;

— ул. Коммунистическая, 4, 5, 7, 8, 10;

— ул. Чусовская, 18а, 20а, 22а, 24а, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42;

— ул. Береговая, 41, 42;

— ул. Сосновая, 6.

Перечень адресов на период 30.07.2026—02.08.2026

— ул. 5-я Каховская, 8а, 8в, 8/1, 8/2, 8а, 8б, 10, 10а;

— ул. Адмирала Ушакова, 32, 34а, 36, 36Б, 49, 53, 55/1, 55/2, 57/1, 57/2, 57/3, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 65/1, 65/2, 65/3, 76;

— ул. Батумская, 5, 7, 8, 11;

— ул. Водников, 29а, 59, 65, 65а, 83;

— ул. Волгодонская, 5, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 26, 26/1, 26/2;

— ул. М. Калинина, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49;

— ул. И. Каляева, 11, 11/1, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 35а;

— ул. Капитанская, 12, 21, 22, 22а;

— ул. Нижнекурьинская, 4, 38;

— ул. Сокольская, 123;

— ул. Г. Танцорова, 7, 11, 14, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 48, 50, 96;

— ул. Черниговская, 1, 5, 9;

— ул. Юнг Прикамья, 10;

— ул. Капитана Пирожкова, 25, 32, 33, 36, 37, 38, 40;

— ул. Байкальская, 3/1, 3/2, 5/1, 9, 11;

— ул. Туапсинская, 20;

— ул. Оханская, 17;

— ул. Теплоходная, 14, 14а;

— ул. Нижнекамская, 25а;

— ул. Воронежская, 1, 3, 8, 17а, 19, 20, 22, 24, 29, 33, 37, 41, 44, 55, 56, 58, 59;

— ул. А. Фадеева, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 13а, 14, 15;

— ул. Глазовская, 1, 1а, 3, 7, 9, 11/1;

— ул. Мензелинская, 7, 9, 12, 14, 15, 16;

— ул. Ласьвинская, 110;

— ул. И. Панфилова, 2, 4а, 6а, 6б, 6/1, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 11а, 12, 13а, 14, 14/1, 9, 16, 17б, 18, 18а, 19, 20;

— ул. Херсонская, 2;

— ул. Ялтинская, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17;

— ул. 2-я Буровая, 13;

— ул. Дунайская, 15, 17, 19.

Перечень адресов на период 30.07.2026—13.08.2026

мкр. Свердлова

— ул. В. Куйбышева, 86, 88, 95а, 95/65, 97, 97а, 99/81, 101;

— ул. К. Цеткин, 12, 12а, 14, 14б, 16, 16а, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 33, 31;

— ул. Коминтерна, 11а, 13,17, 25;

— ул. В. Белинского, 50, 52;

— ул. П. Соловьева, 9, 9а, 12, 14;

— проспект Комсомольский, 71, 73, 75, 77, 79, 81;

— ул. Ю. Смирнова, 9, 10;

мкр. Нагорный

— ул. Геологов, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11/1, 11/2;

— ул. Космонавта Леонова, 60, 62а, 64, 66, 68, 68б;

— ул. Архитектора Свиязева, 21, 25, 32, 34, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52;

— ул. Композитора Глинки, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15.

Перечень адресов на период 31.07.2026—14.08.2026

— ул. Космонавта Леонова, 36, 37, 38, 40, 42, 43а, 43б, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 56а;

— ул. Милиционера Власова, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37;

— ул. Космонавта Беляева, 33, 35, 39, 40, 40б, 40в, 40г, 40д, 41, 47, 49, 49а, 51, 51а;

— ул. Нефтяников, 23, 31, 52, 53, 54, 54а, 55, 57, 57а, 59;

— ул. Мира, 65, 67, 69;

— ул. Качалова, 32;

— ул. Композитора Глинки, 4, 6, 8, 10;

— ул. Геологов, 4, 8, 19, 19а;

— ул. Архитектора Свиязева, 58.

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