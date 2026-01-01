В аэропорту Перми сняли ограничения на прием и выпуск бортов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В аэропорту Перми сняли ограничения на прием и выпуск бортов. Об этом сообщает Росавиация.

« В аэропорту Перми сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в социальных сетях ведомства.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае отменили режимы ракетной и беспилотной опасности.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.