В аэропорту Перми сняли ограничения на прием и выпуск бортов
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В аэропорту Перми сняли ограничения на прием и выпуск бортов. Об этом сообщает Росавиация.
« В аэропорту Перми сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в социальных сетях ведомства.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае отменили режимы ракетной и беспилотной опасности.
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