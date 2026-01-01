Жительницу Прикамья осудили за мошенничество при получении социальных выплат Она незаконно получила около 300 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае осудили женщину за мошенничество при получении выплат по социальному контракту. Верещагинский районный суд признал 41-летнюю жительницу Верещагино виновной по ч.3 ст. 159.2 УК РФ.

В мае 2025 года она обратилась в Межрайонное территориальное управление № 2 Министерства труда и социального развития Пермского края с просьбой о получении государственной социальной помощи. При этом женщина предоставила фальшивые документы о своих доходах.

В результате ей удалось незаконно получить около 300 тыс. руб., которые она потратила по своему усмотрению. На суде женщина полностью признала свою вину и вернула деньги, которые она получила неправомерно.

Суд, учитывая позицию государственного обвинения, назначил ей штраф. Приговор пока не вступил в законную силу.

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