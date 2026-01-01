В Перми задержали подозреваемых в хищении выплат бойцов СВО Они искали безработных и обещали помочь им заключить контракт с Минобороны Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми задержали организаторов мошеннической схемы, которые обманывали участников специальной военной операции, сообщает МВД России.

Два человека — ранее судимый мужчина и его знакомая — искали безработных людей и обещали помочь им заключить контракт с Минобороны. В результате они украли 1,5 млн руб. у контрактника и пытались получить 1,1 млн руб. у другого, но были задержаны. Следственные органы возбудили уголовные дела.

Также мошенники вовлекли в свою схему пять женщин 34-46 лет, убеждая их заключать фиктивные браки с военнослужащими для получения выплат. Две из них, 1980 и 1982 г.р., передавали большую часть денег организаторам.

На данный момент мужчина арестован, его знакомая находится под ограничениями, а женщины — под подпиской о невыезде.

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