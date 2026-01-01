В Прикамье за полгода специалисты МФЦ оказали более 1,4 млн услуг Ежедневно офисы многофункциональных центров посещают свыше 10 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первые шесть месяцев 2026 года специалисты региональной сети МФЦ оказали жителям более 1,4 млн государственных и муниципальных услуг. Ежедневно офисы посещают свыше 10 тыс. человек, при этом независимый мониторинг зафиксировал почти абсолютное одобрение качества работы — 99% заявителей остались удовлетворены результатом. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сегодня инфраструктура «Моих документов» в регионе является одной из крупнейших в России, объединяя более 200 территориальных подразделений. Функционал центров продолжает расширяться: с начала текущего года перечень доступных сервисов пополнился на 303 позиции, а общее количество оказываемых услуг приблизилось к 2 тыс.

Одним из знаковых нововведений стала возможность регистрации актов гражданского состояния (рождение без установления отцовства и смерть) непосредственно в отделениях Перми. В остальных муниципалитетах края данная опция заработает с июля 2027 года.

Особое внимание уделяется поддержке семей военнослужащих. Сейчас через офисы МФЦ можно оформить 68 видов помощи участникам СВО и их близким.

В ближайшей перспективе чиновники планируют закрепить статус МФЦ как единственного очного посредника между гражданином и государством. Пилотный проект по принципу «единого окна», уже действующий в краевой столице, масштабирован на крупные промышленные центры региона — Чайковский, Лысьву, Березники и Соликамск. Теперь подать документы на большинство услуг можно либо лично в центре, либо дистанционно, что исключает необходимость посещения разрозненных ведомств.

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