В Пермском крае похоронят младшего сержанта Даниила Копаня Он погиб на СВО в возрасте 22 лет два года назад Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кизеловского округа

Во вторник, 28 июля, у мемориала воинам-кизеловцам почтут память военнослужащего Даниила Копаня, который погиб на СВО.

Даниил Копань родился в 2002 году. В спецоперации он был младшим сержантом и служил в должности водителя. Мужчина погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в марте 2024 года.

Как сообщили в администрации Кизеловского округа, прощальная панихида начнётся в 10:30.

Местные власти выразили соболезнования семье и близким погибшего.

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