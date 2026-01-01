В Пермском крае похоронят младшего сержанта Даниила Копаня
Он погиб на СВО в возрасте 22 лет два года назад
Во вторник, 28 июля, у мемориала воинам-кизеловцам почтут память военнослужащего Даниила Копаня, который погиб на СВО.
Даниил Копань родился в 2002 году. В спецоперации он был младшим сержантом и служил в должности водителя. Мужчина погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в марте 2024 года.
Как сообщили в администрации Кизеловского округа, прощальная панихида начнётся в 10:30.
Местные власти выразили соболезнования семье и близким погибшего.
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