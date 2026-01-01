В Прикамье ожидаются жара, грозы и ливни Поделиться Твитнуть

На текущей неделе в Пермском крае ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха до плюс 35 градусов, однако к выходным регион ждет заметное похолодание до 20-25 градусов тепла. Об этом сообщает ВЕТТА.

Понедельник, 27 июля, станет самым жарким днем лета: в большинстве районов столбики термометров поднимутся до 33-35 градусов, а на севере края не исключено обновление суточных температурных рекордов. Уже во вторник жара начнет отступать до 28-33 градусов, но возрастет вероятность гроз, сопровождаемых шквалистым ветром с порывами до 20-25 метров в секунду. Осадки затронут западные и восточные территории, при этом метеорологи не исключают ущерба, сопоставимого с последствиями урагана 28 мая.

В среду температурный фон снизится до 23-28 градусов, осадки маловероятны. В четверг днем ожидается временное потепление до 25-30 градусов, однако к вечеру регион достигнет холодный атмосферный фронт, который принесет сильные ливни с возможным выпадением от 30 до 50 миллиметров осадков.

С пятницы по воскресенье погодные условия в крае будет определять циклон. Температура воздуха составит 20-25 градусов днем и 14-19 градусов ночью. Ожидается высокая влажность и значительная вероятность продолжительных дождей, в связи с чем специалисты предупреждают жителей о риске сильных ливней и рекомендуют быть внимательными при планировании поездок.

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