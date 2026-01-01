В Перми одобрено строительство новой поликлиники на Вышке-2 Объект обещают сдать в эксплуатацию к концу 2027 года Поделиться Твитнуть

Изображение: пресс-служба минстроя Прикамья

Государственная экспертиза выдала разрешение на строительство поликлиники в Мотовилихинском районе Перми. Объект будут строить по ул. Гашкова, около ост. «Автотранспортный колледж».

Согласно данным регионального минстроя, застройщик уже вывел технику на площадку, где начаты первичные подготовительные работы. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2027 года.

Как ранее писал «Новый компаньон», трёхэтажный объект здравоохранения планируется построить общей площадью свыше 3 тыс. кв. м. Он будет рассчитан на приём до 250 пациентов за одну смену. В нём будут кабинеты врачей-терапевтов, хирургов, онкологов, физиотерапии и других специалистов.

Министерство строительства Пермского края

Также предусмотрено педиатрическое отделение и дневной стационар малой вместимости, включающий пять койко-мест.

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