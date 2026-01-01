Экономист Пермского политеха рассказала о последствиях роста цен на бензин для региона По мнению эксперта, в ближайшее время могут подорожать некоторые продукты питания Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

С конца июня жители Прикамья столкнулись с дефицитом топлива и ростом цен на заправках. О причинах топливного кризиса и его влиянии на экономику региона рассказала кандидат экономических наук, доцентом кафедры «Экономика и финансы» Пермского политехнического университета Юлия Карпович. Её тезисы приводит издание 59.ru.

Эксперт пояснила, что стоимость литра бензина в России формируется не под влиянием мировых котировок нефти, а за счет внутренней налоговой политики государства. Налоговая нагрузка, включающая акцизы (которые выросли на 5,1%), НДС (поднявшийся с 20 до 22%) и демпфирующий механизм, превышает половину стоимости топлива. Остальную часть составляют издержки на переработку, логистику, зарплаты сотрудников и восстановление инфраструктуры нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников. Ситуацию усугубляет сезонный спрос — с апреля по октябрь пермяки активнее пользуются личным транспортом для поездок на дачи. В результате с начала года топливо в стране подорожало почти на 12%, что значительно опережает общую инфляцию.

Несмотря на резкий скачок цен, прямого госрегулирования розничной стоимости на АЗС нет, подчеркнула Юлия Карпович. Ценообразование остается рыночным, однако ФАС следит за игроками рынка. Если ведомство признает повышение необоснованным или выявит картельный сговор между сетями, компаниям грозят серьёзные санкции. Именно поэтому крупные федеральные игроки практически не изменили прайс-листы, опасаясь проверок регулятора.

В середине июля на фоне общего дефицита некоторые несетевые автозаправки выставили экстремальные ценники в 120-130 руб. за литр. По мнению экономиста ПНИПУ, это была временная спекулятивная мера. Сейчас ситуация стабилизировалась, поток клиентов к таким точкам упал практически до нуля, и независимым станциям придется вернуть цены к рыночным показателям, чтобы избежать закрытия со стороны УФАС. Крупные сети сохранили стоимость на уровне менее 100 руб.

Что касается потребительской корзины, эксперт развеяла опасения о моментальном взлете цен на продукты питания. Несмотря на то что бензин в июне в Пермском крае подорожал на 9,1%, продовольственная инфляция составила всего 0,54%. Прямого пропорционального переноса затрат на логистику в чек покупателя не произошло. Однако в ближайшем будущем сильнее всего могут вырасти в цене несезонные фрукты, овощи и рыба, доставляемые издалека, а также товары в удаленных районах края, где доставка критически зависит от стоимости горючего.

Топливный кризис затронул уже более половины субъектов страны, но строительную отрасль он обошел стороной. Большинство тяжелой техники на площадках работает на дизельном топливе, а расходы на использование бензина при возведении жилых домов составляют лишь от 6 до 10% бюджета. По мнению эксперта, даже при текущем росте цен это не приведет к заметному удорожанию квадратного метра или пересмотру смет застройщиками.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.