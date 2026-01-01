В Прикамье простились с ефрейтором ВДВ Сергеем Кокориным Он погиб в 2024 году Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Еловского округа

В с. Куштомак Еловского округа проводили в последний путь военнослужащего Сергея Кокорина. Он погиб в зоне СВО, сообщили в местной администрации.

Сергей Кокорин родился в апреле 1986 г. в с. Куштомак в многодетной семье. Срочную службу в 2004-2006 годах проходил во внутренних войсках МВД России в закрытом городе Трёхгорный Челябинской области.

Вернувшись к гражданской жизни, мужчина работал помощником участкового уполномоченного полиции в ОВД Кировского района Перми, а затем освоил рабочую специальность слесаря механосборочных работ на пермском заводе ООО «Кедрон».

Осенью 2023 года подписал контракт с Министерством обороны РФ. На СВО служил ефрейтором в составе подразделений ВДВ на Запорожском направлении. Погиб 20 февраля 2024 года в ожесточенном бою. Указом президента РФ удостоен Ордена мужества (посмертно).

У мужчины остался сын.

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