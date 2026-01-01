До конца 2026 года состав ВМФ России пополнится подводной лодкой «Пермь» Её спустили на воду в прошлом году Поделиться Твитнуть

фото: Первый канал

Российский Военно-морской флот до конца 2026 года пополнится атомным подводным крейсером «Пермь» (К-572), который станет первым в истории штатным носителем гиперзвукового комплекса «Циркон».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева, принятие субмарины в состав флота является частью масштабной программы перевооружения: всего до завершения текущего года планируется ввести ещё около двадцати единиц новой техники.

К-572 представляет собой многоцелевую субмарину четвертого поколения проекта «Ясень-М». Заложенная в 2016 году и спущенная на воду в 2025-м, она уже успешно завершила цикл заводских ходовых испытаний. Конструктивно корабль будет отличаться от пяти своих предшественников, несущих службу в составе Тихоокеанского и Северного флотов.

Примечательно, что для российского подплава это имя не в новинку — администрация краевой столицы шефствовала над первой АПЛ «Пермь» (проект 671 «Щука»), которая была построена в 1987 году и служила под этим названием с 2002 по 2014 год.

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