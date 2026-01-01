Скончался экс-директор «Пермских моторов» Владимир Киндеркнехт Ему было 75 лет Поделиться Твитнуть

Фото: группа «Музей авиамоторов» в соцсети ВКонтакте

В Перми на 76-м году ушел из жизни Владимир Киндеркнехт, занимавший пост генерального директора АО «Пермские моторы». Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил вице-мэр Перми Алексей Грибанов.

По словам экс-чиновника, покойный внес неоценимый вклад в развитие промышленного потенциала региона. В частности, именно под его руководством на предприятии был освоен серийный выпуск легендарного авиационного двигателя ПС-90А. За выдающиеся трудовые заслуги перед страной Владимир Киндеркнехт был удостоен государственной награды — ордена «Знак Почета».

Помимо работы на основном производстве, он стоял у истоков создания компании «Авиализинг», которую сам и возглавил впоследствии. Благодаря его личному содействию региональный авиаперевозчик «Пермские авиалинии» вошёл в число пионеров по эксплуатации отечественных лайнеров Ту-204.

«Добрый, порядочный и честный человек. Светлая память, глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто его знал», — написал вице-мэр.

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