Власти Прикамья потратят более 600 млн рублей на лизинг пассажирского судна Эксплуатацию планируется начать в 2028 году Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Краевое государственное учреждение «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на право заключения долгосрочного договора финансовой аренды (лизинга) нового пассажирского теплохода. Начальная цена составляет 618,57 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заявки принимаются до 18 августа текущего года, а итоги аукциона подведут 20 августа.

Судно поступит в распоряжение властей с 1 июля 2028 года. Контракт будет действовать до 30 июня 2053 года.

Согласно техническому заданию, будущий флагман регионального флота должен соответствовать эксплуатационным параметрам для работы на акватории Камы. В частности, его длина должна составлять от 30 до 40 м при ширине корпуса от 4 до 12 м.

Осадка и высота борта — не более 3 м каждая, что позволит судну безопасно маневрировать по местным фарватерам.

Минимальная скорость хода — 10 км/ч при расчетном времени рейса в 6,5 часа. Автономность плавания без дозаправки должна составлять не менее 8 часов, а салон спроектирован для одновременного размещения от 120 до 200 пассажиров.

Отметим, модернизация речного флота Прикамья идёт в регионе с 2025 года. Стратегия развития предполагает запуск сети межмуниципальных и межрегиональных маршрутов. В частности, планируется интегрировать в расписание скоростные суда на подводных крыльях советской разработки — «Метеор» и «Восход», прошедшие глубокую модернизацию.

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