На федеральной трассе под Пермью пострадали четыре человека ДТП произошло утром около Краснокамска Поделиться Твитнуть

Фото: МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования» / vk.ru/ugze

Утром 26 июля на участке федеральной трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь (подъезд к Краснкамску) произошла авария, в которой среди пострадавших оказались четыре человека. Об этом сообщили в МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования» (Краснокамск).

По данным городской службы спасения, участниками аварии стали седан «Мазда» и автомобиль марки «ВАЗ». В результате удара медицинская помощь потребовалась четырем людям: водителю отечественной машины, двум его пассажиркам, а также человеку, управлявшему иномаркой.

Всех пострадавших осмотрели выездные бригады скорой помощи на месте происшествия. Медики оценивают их состояние как стабильное.

Фото: МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования» / vk.ru/ugze

Спасатели МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования», прибывшие одними из первых, провели стабилизацию поврежденных транспортных средств для безопасного деблокирования людей и исключения риска вторичных столкновений.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства ДТП.

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