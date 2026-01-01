В столице Прикамья синоптики зафиксировали первую тропическую ночь Днём 26 июля температура в городе может побить рекорд 1971 года Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми зафиксирована редкая для региона метеорологическая аномалия. В ночь на воскресенье, 26 июля, столица Прикамья пережила «тропическую ночь» — столбик термометра не опустился ниже отметки +21,6 градуса. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Пермские синоптики отмечают, что минувшая ночь стала одной из самых душных за последнее десятилетие. Подобный температурный режим характерен скорее для субтропических широт и создает значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему человека.

Дневная фаза погодной аномалии может оказаться еще более экстремальной. По расчетам пермских синоптиков, вероятность того, что будет обновлен исторический суточный максимум тепла, составляет около 50%. Прежний рекорд для этого дня был установлен полвека назад, в 1971 году, когда воздух прогрелся до +32,6 градуса. Текущие атмосферные процессы позволяют прогнозировать достижение или превышение этой планки.

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