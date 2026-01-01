В Перми сотрудники ОДК-СТАР получили госнаграды за вклад в развитие промышленности Указ о награждении подписал президент РФ Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства

Ряд сотрудников пермского предприятия «ОДК-СТАР» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации Ростех) отмечены государственными наградами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

Так, Указом Президента Российской Федерации медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Роман Филиппенков — за вклад в разработку и производство новых образцов специальной техники и многолетнюю добросовестную работу.

Почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» присвоено Николаю Гаврилову и Елене Евсеевой. Почётной грамотой Президента награжден Алексей Клюев. Благодарность Президента объявлена Елене Долгих, Сергею Трошину и Андрею Штейникову.

Кроме того, за вклад в развитие промышленности Пермского края и многолетний добросовестный труд Благодарственным письмом губернатора региона награждены Марина Донец, Владимир Дружинин, Александр Золотарев, Андрей Кузнецов, Татьяна Макарова, Дмитрий Никитин, Вячеслав Передернин и Олег Шубинцев.

Генеральный директор ОДК-СТАР Сергей Попов поздравил коллег с заслуженными наградами:

«Сегодня перед заводом стоят новые задачи — мы осваиваем востребованную продукцию. Уверен, справимся с ними так же, как наши предки, когда обеспечивали карбюраторами все моторные заводы страны. Желаю всегда быть на подъёме, стремиться к достижению новых высот, искренне любить свое дело и гордиться его результатами», — отметил он.

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