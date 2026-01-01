В Прикамье 2 августа введут «сухой закон» в честь Дня ВДВ За нарушения предусмотрены штрафы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края установило полный запрет на розничную реализацию спиртных напитков в магазинах региона. Ограничения вступят в силу во второй день последнего месяца лета — субботу, 2 августа 2026 года. Решение приурочено к празднованию Дня воздушно-десантных войск и направлено на обеспечение общественной безопасности.

Согласно официальному постановлению, под действие ограничений попадает любая алкогольная и спиртосодержащая продукция. За нарушение установленного режима предусмотрены административные санкции: должностным лицам придется заплатить от 20 до 40 тыс. руб., а юридическим лицам — от 100 до 300 тыс. руб. Кроме того, правоохранительные органы получат право изымать незаконный товар с последующей конфискацией или без таковой.

В тоже время режим полной изоляции торговых точек не коснется ресторанов, баров и кафе. Посетители смогут заказать алкогольные напитки, но исключительно для употребления внутри заведения.

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