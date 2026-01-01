Из Перми ушла сеть re:Store Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми прекратил работу последний сетевой магазин техники restore:, расположенный в торгово-развлекательном комплексе «Семья». Об этом сообщает портал 59.RU. Данная точка функционировала на этом месте с 2011 года, а сейчас на витринах уже размещен баннер, рекламирующий новый магазин одежды.

Розничная сеть принадлежит компании Inventive Retail Group. Стоит отметить, что в 2022 году бренд уже приостанавливал работу на фоне ухода Apple с российского рынка, однако возобновил деятельность уже на следующий день с обновленным прайс-листом. На сегодняшний день, по данным компании, закрыты обе пермские точки продаж — как в ТРК «Семья», так и в ТРК «Планета».

В Inventive Retail Group объяснили закрытие физических магазинов стремлением повысить общую эффективность работы сети. Теперь покупателям предлагают оформлять заказы через официальный интернет-магазин. На сайте бренда Пермь исключена из списка доступных городов, а ближайшими действующими розничными точками теперь считаются магазины в Екатеринбурге.

В компании подчеркнули, что сокращения персонала не проводилось. Сотрудникам закрытых пермских точек предложили продолжить работу в других брендах, входящих в группу.





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