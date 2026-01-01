В ближайшие часы в Пермском крае ожидаются ливни и град Поделиться Твитнуть

Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупреждает о резком ухудшении погодных условий в регионе.

В ближайшие один-три часа, а также вечером 25 июля, местами по территории края ожидаются сильные ливни и выпадение крупного града. Кроме того, прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 20-25 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей и гостей Прикамья быть предельно внимательными и осторожными. Рекомендуется по возможности воздержаться от пребывания на улице, обходить шаткие конструкции и деревья, а также не парковать автомобили вблизи потенциально опасных объектов. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в экстренные службы по единому номеру 112.

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