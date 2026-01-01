Из Перми отменили авиарейсы в Санкт-Петербург и Москву Также часть рейсов задерживается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 25 июля, из Перми отменился вылет в Санкт-Петербург. Речь о рейсе ДР 670 авиакомпании «Победа», борт должен был отправиться в 06:40. Соответствующая информация содержится в онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Кроме этого, отменился рейс СУ 1201 «Аэрофлота» в Москву.

Также фиксируется серьезная задержка рейса N4 424 авиакомпании Nordwind в Сочи — вместо 07:15 борт отправится в 19:00. С большим опозданием вылетит из краевой столицы рейс и в Шарм-эль-Шейх. Борт «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз» отправится в 23:00, а не 07:50, как изначально планировалось.

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