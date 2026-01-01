Минприроды Прикамья опровергло информацию о полной ликвидации разлива нефтепродуктов в Мулянке Поделиться Твитнуть

Минприроды Пермского края

Минприроды Пермского края опровергло информацию о ликвидации разлива нефтепродуктов на реках Мулянка и Пыж.

«В социальных сетях начала распространяться информация о полном завершении работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Это недостоверные сведения. Работы продолжаются», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что сейчас специалисты собирают нефтяную пленку с поверхности воды, а также очищают береговую линию. Кроме этого, жителям напомнили, что на этих реках нет официально разрешенных мест для купания. Горожан просят воздержаться от активностей на реках Пыж и Мулянка до особого распоряжения.

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