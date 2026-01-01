В Прикамье простятся с погибшим на СВО бойцом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ординском муниципальном округе простятся с Сергеем Плотниковым, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Церемония прощания с ним состоится 27 июля в деревне Грызаны. Об этом сообщает местная администрация.

Сергей Плотников погиб еще в ноябре прошлого года. Администрация Ординского округа выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего, отметив его мужество и самоотверженность.

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