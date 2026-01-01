Аренда сапбордов в Пермском крае выросла в 3,8 раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае зафиксирован резкий сезонный всплеск спроса на услуги для летних видов спорта. По данным аналитиков сервиса Авито Услуги, в мае 2026 года жители региона начали активно готовиться к теплым месяцам, что привело к росту заявок на ремонт инвентаря на 70—80% по сравнению с апрелем, а интерес к аренде оборудования увеличился в несколько раз.

Самым массовым сегментом традиционно остался ремонт велосипедов и самокатов, в том числе электрических. Спрос на эти услуги в мае вырос на 73% к апрелю и на 15% в годовом выражении. Также пермяки массово приводили в порядок туристическое снаряжение: заявки на ремонт палаток и спальных мешков увеличились на 81% за месяц. Восстановление оборудования для водных видов спорта, такого как сапборды, каяки и байдарки, показало рост на 77% по сравнению с апрелем и на 27% в годовом выражении.

Параллельно с ремонтом в регионе наблюдается мощный рост рынка аренды, поскольку жители Прикамья все чаще предпочитают не покупать инвентарь, а брать его напрокат для отпусков и выходных на природе. Абсолютным лидером по сезонности стала аренда водного транспорта — спрос на нее вырос в 3,8 раза за месяц. Аренда туристического снаряжения увеличилась в 2,1 раза, а прокат велосипедов и самокатов стал востребованнее на 35%.

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