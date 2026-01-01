К пермскому лицею №4 присоединится учреждение допобразования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми планируется объединение двух образовательных учреждений, расположенных в Индустриальном районе. Учреждение дополнительного образования Центр детского творчества "Сигнал" присоединится к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Лицей №4. Эту информацию порталу v-kurse.ru подтвердили в департаменте образования администрации города, уточнив, что процесс реорганизации будет завершен до конца текущего года.

В профильном ведомстве заверили, что все действующие программы дополнительного образования будут сохранены в полном объеме, а сокращения педагогического состава не предвидится. Определенные изменения коснутся только административно-управленческого аппарата, сотрудникам которого могут предложить иные должности в рамках новой структуры.

По словам представителей департамента образования, слияние ресурсов позволит создать уникальную среду, в которой школьное и дополнительное образование будут функционировать как единый механизм подготовки кадров для экономики региона. Данная оптимизация направлена на повышение эффективности использования кадровых, интеллектуальных и материальных ресурсов, а также на сокращение расходов городского бюджета на содержание учреждений. В итоге должно быть сформировано единое образовательное пространство, способствующее всестороннему развитию обучающихся и успешному освоению как основных, так и дополнительных программ.

В настоящее время Лицеем №4 руководит бывший депутат Пермской городской думы и экс-заместитель министра территориального развития края Ольга Сапко. Центром детского творчества "Сигнал" руководит действующий депутат гордумы Тимофей Чащихин. По данным источника, с 2027 года объединенное учреждение будет функционировать под руководством Ольги Сапко.









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