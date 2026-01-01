В Перми из-за Крестного хода ограничат движение транспорта Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 26 июля, в центре Перми временно изменится схема движения транспорта в связи с проведением Крестного хода. Об этом сообщили в администрации города, пишет ВЕТТА.

С 11:30 до 13:30 будет перекрыт участок улицы Василия Васильева между улицами Героев Хасана и 1-й Бахаревской. В это время автобус номер 57 изменит маршрут и проследует по улице Хлебозаводской, минуя Липовую гору, вместо привычного пути через улицы Куйбышева, Василия Васильева и Героев Хасана.

Кроме того, с 09:30 до 13:30 на Комсомольском проспекте, улице Героев Хасана и прилегающих к ним улицах возможны задержки общественного транспорта. Движение будет временно приостанавливаться для безопасного пропуска колонны паломников. Водителям личного транспорта рекомендуют заранее продумать альтернативные маршруты объезда.

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