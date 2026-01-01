В Пермском крае за сутки ликвидировали восемь пожаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За истекшие сутки, 24 июля 2026 года, на территории Пермского края было ликвидировано восемь пожаров. Возгорания произошли в Перми, а также в Кунгурском, Соликамском, Березниковском, Кизеловском, Чайковском и Чусовском муниципальных округах, причем в Кунгурском округе зарегистрировано сразу два пожара. К счастью, обошлось без трагических последствий: погибших и травмированных на пожарах нет.

В целях стабилизации обстановки и предотвращения новых возгораний сотрудники МЧС проводят масштабную профилактическую работу. Только за минувшие сутки в регионе работали 186 профилактических групп общей численностью 440 человек. Инспекторы осуществили 1 883 обхода мест проживания граждан, проинструктировали по мерам пожарной безопасности 2 698 человек и распространили среди населения 2 126 памяток и листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона с напоминанием о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При обнаружении малейших признаков возгорания следует немедленно сообщать об этом в экстренные службы по телефонам «01», «101» или «112».

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