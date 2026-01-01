В Пермском крае действует режим беспилотной опасности
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В субботу, 25 июля, в Пермском крае ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности.
Как отметили в ведомстве, оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Жителей и гостей региона попросили не поддаваться панике и быть внимательными.
Также гражданам напоминают номер вызова экстренных служб — 112.
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