В Пермском крае действует режим беспилотной опасности Поделиться Твитнуть

В субботу, 25 июля, в Пермском крае ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности.

Как отметили в ведомстве, оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Жителей и гостей региона попросили не поддаваться панике и быть внимательными.

Также гражданам напоминают номер вызова экстренных служб — 112.









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