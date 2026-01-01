В судах Прикамья снизилось количество инцидентов с запрещенными предметами Приставы изъяли у пермяков кусачки для проволоки, сапожное шило и кастет Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

За первые шесть месяцев 2026 года судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов пресекли 134 попытки пронести в здания судов Прикамья потенциально опасные вещи. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГУ ФССП по Пермскому краю.

Согласно данным ведомства, чаще всего пермяки пытаются использовать в качестве запрещенных предметов обычные бытовые и рабочие инструменты. В частности, при прохождении рамки металлодетектора у посетителей изымались остроконечные кусачки для проволоки, сапожное шило и кастет. Всех, кто нарушил правила пропускного режима, привлекли к административной ответственности.

Статистика первого полугодия демонстрирует положительную динамику: количество подобных правонарушений сократилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Приставы напоминают, что в соответствии с законодательством проход в здание суда осуществляется строго после проверки документов и прохождения досмотра через стационарный металлоискатель. Перечень разрешенных к проносу вещей ограничен, а за попытку пронести оружие или предметы, которые могут быть использованы для нарушения порядка, предусмотрена административная ответственность.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.