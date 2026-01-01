В Перми из за крестного хода изменится движение маршрута №57 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в воскресенье, 26 июля, изменится схема движения общественного транспорта в связи с проведением крестного хода, сообщает телеграм-канал «Пермский транспорт».

Что изменится:

— С 11:30 до 13:30 автобус №57 будет следовать по ул. Хлебозаводской без заезда на Липовую гору.

— С 9:30 до 13:30 возможны задержки движения на пр. Комсомольском, ул. Героев Хасана и на прилегающих перпендикулярных улицах. Движение транспорта будет временно приостанавливаться на время прохождения колонны через проезжую часть.

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