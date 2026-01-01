В Прикамье напомнили о порядке смены формы обучения для школьников Родители могут выбрать один из трёх форматов Поделиться Твитнуть

Фото: Ольга Банникова

Родители в Пермском крае могут перевести ребенка на индивидуальный формат получения знаний. Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования и науки, процедура регламентирована законом и направлена на выстраивание гибких образовательных маршрутов.

Среди доступных форматов — обучение на дому, семейное образование и инклюзивная среда.

Обучение на дому доступно при наличии медицинского заключения, подтверждающего невозможность регулярного посещения школы по состоянию здоровья. В этом случае образовательная организация берет на себя составление индивидуального учебного плана и направляет педагогов для проведения очных или дистанционных занятий.

Семейное образование предполагает освоение школьной программы полностью вне стен учреждения под контролем родителей. При этом ребёнок остается прикрепленным к школе для прохождения промежуточной и итоговой государственной аттестации.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) создаются специальные условия пребывания в классе — инклюзия. Среда адаптируется с учётом диагноза: устанавливаются пандусы и тактильные указатели, предоставляется звукоусиливающая аппаратура, специальные учебники и другие технические средства обучения. Необходимый перечень условий определяется заключением психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

В минобре Прикамья пояснили, что алгоритм действий для родителей следующий:

— определиться с основанием: получить медицинское заключение (для надомного формата) или принять решение о переходе на семейную форму;

— подать официальное заявление директору текущей школы либо в муниципальный орган управления образованием;

— пройти ПМПК, если ребенку требуются особые образовательные условия;

— согласовать с администрацией школы индивидуальный план освоения программы и график аттестаций.

При возникновении сложностей семьи могут обратиться за бесплатной консультацией в краевой и территориальные центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

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