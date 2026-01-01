Предстоящие выходные дни в Перми будут жаркими и дождливыми Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В предстоящие выходные, 25 и 26 июля, в Перми ожидается жаркая, но дождливая погода. Это выяснил сервис Яндекс Погода с помощью технологии «Метеум».

В субботу, 25 июля, утром температура составит около +23°С, а днём поднимется до +30°С. Вечером станет немного прохладнее — около +29°С, а ночью температура снова опустится до +23°С. Также возможны дожди. Ветер утром будет восточный, днем южный, а вечером и ночью снова восточный, скорость не превысит 3 м/с.

Воскресенье, 26 июля, также будет жарким. Утром температура воздуха составит +25°С, а днем достигнет +33°С. Вечером будет около +31°С, а ночью температура опустится до +24°С. Ветер в этот день будет юго-восточным, до 3 м/с.

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