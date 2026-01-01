Из-за пожаров в 2026 году в Прикамье погибли 89 человек 142 человека получили травмы Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С начала 2026 года на территории Пермского края произошло 1948 пожаров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в результате происшествий погибли 89 человек, а ещё 142 получили травмы.

МЧС России напоминает всем о важных правилах безопасности при пожаре:

— Не пытайтесь спасти вещи — ваша жизнь и здоровье важнее всего.

— Не возвращайтесь в горящее здание, даже если кажется, что это всего на секунду — ситуация может быстро измениться, и вы можете оказаться в ловушке.

— Установите в своем доме пожарный извещатель — он поможет обнаружить опасность на ранней стадии.

— Обеспечьте наличие огнетушителя как в доме, так и в хозяйственных постройках.

МЧС также обращает внимание, что при пожаре необходимо звонить по номерам: 01, 101 или 112.

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