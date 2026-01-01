На трассе под Краснокамском в Прикамье произошло смертельное ДТП Поделиться Твитнуть

Фото: МКУ "Управление гражданской защиты, экологии и природопользования"

24 июля 2026 года в 7:06 на телефон ЕДДС Краснокамского муниципального округа поступил звонок о ДТП с пострадавшими на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь, в районе 1068 км, недалеко от объездной дороги Краснокамска.

На место происшествия прибыли спасатели и экстренные службы. Они провели необходимые действия для стабилизации двух автомобилей — Киа и Рено, а также деблокировали водителя Рено, мужчину 1968 г. р., который скончался на месте до приезда медиков.

В результате аварии пострадали водитель Киа (мужчина 1988 г. р.) и его пассажир (ребёнок 2023 г. р.). Они были переданы бригаде скорой медицинской помощи.

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