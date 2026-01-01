ЦБ снизил ключевую ставку Поделиться Твитнуть

Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,00% годовых. Регулятор отметил, что летнее ускорение инфляции во многом носит разовый характер, однако из-за стимулирующей бюджетной политики дальнейшее смягчение монетарных условий будет происходить плавнее, чем ожидалось ранее. По прогнозу ЦБ, из-за значимого роста цен на топливо годовая инфляция в 2026 году составит 6,0—7,0%, а возврат к цели ожидается в 2027 году. Средняя ключевая ставка в текущем году ожидается на уровне 14,5—14,6%, а в 2027 году — 10,5—12,5%.

Во втором квартале 2026 года оценка устойчивой инфляции оставалась в диапазоне 4—5% в годовом выражении, однако в июне—июле текущий рост цен ускорился. Регулятор подчеркивает, что этот скачок связан с волатильными компонентами — подорожанием моторного топлива и плодоовощной продукции. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%. При этом Банк России фиксирует рост инфляционных ожиданий населения, бизнеса и участников финансового рынка, что может препятствовать устойчивому замедлению цен.

Экономика во втором квартале росла умеренными темпами, основной вклад в рост внес потребительский спрос, также наблюдалось некоторое восстановление инвестиционной активности. Однако с июня бизнес столкнулся с временным сокращением производственных возможностей в ряде отраслей и существенно снизил ожидания по будущему спросу и выпуску продукции, что может указывать на замедление потребления во втором полугодии. В связи с этим Банк России понизил прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,0—1,0%, сохранив без изменений оценку на 2027—2028 годы.

Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется: по данным опросов, обеспеченность компаний кадрами улучшилась, а напряженность снижается. Безработица остается на исторических минимумах, рост зарплат замедлился, но по-прежнему опережает рост производительности труда. Планы компаний по индексации зарплат в 2026 году существенно не изменились.

Денежно-кредитные условия остаются умеренно жесткими, процентные ставки выросли в большинстве сегментов финансового рынка. Кредитная активность в июне замедлилась в основном за счет корпоративного сегмента, тогда как рост розничного кредитования, напротив, ускорился на фоне некоторого снижения склонности населения к сбережению. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие.

ЦБ предупреждает, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. К основным угрозам регулятор относит вторичные эффекты от временного выбытия производственных мощностей и перенос издержек в цены, длительный период роста зарплат выше производительности труда, а также ухудшение перспектив мировой экономики и рост глобального ценового давления на фоне геополитической напряженности. Дезинфляционным риском ЦБ называет лишь возможность более значительного замедления внутреннего спроса.

Отдельное внимание в релизе уделено бюджетной политике. Базовый сценарий ЦБ предполагает постепенное снижение структурного первичного дефицита бюджета до нуля к 2029 году. Окончательные параметры бюджетной политики будут уточнены в октябре после внесения Правительством новых проектировок в Госдуму. Банк России сделал важное предупреждение: если новый бюджет будет предполагать более высокий структурный дефицит, регулятор не исключает необходимости ужесточения денежно-кредитной политики по сравнению с текущим базовым сценарием. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

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