Глава Прикамья выразил соболезнования семьям погибших в Кирове После ракетной атаки ВСУ на город было убито шесть человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на своей странице в социальных сетях выразил соболезнования семьям погибших после ракетной атаки Украины на одно из предприятий Кирова. По официальным данным властей Кировской области, в результате удара погибли шесть человек, ещё 32 получили ранения.

«Соболезную родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Жителям Кировской области желаю сил и стойкости. Пермский край скорбит вместе с вами», — написал Махонин.

Пожар, возникший при атаке, уже потушен. Сейчас устраняются последствия: восстановлено водоснабжение и подача электричества. В районе прилёта проводится обследование близлежащих жилых домов. После этого власти Кировской области примут решение об оказании помощи.

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