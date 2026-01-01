В Прикамье число регистраций жилых домов выросло в полтора раза В июне на учёт поставлено более тысячи домов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В июне 2026 года в Пермском крае на государственный кадастровый учёт было поставлено 1007 индивидуальных жилых домов общей площадью 98 057 кв. м. Это в полтора раза больше, чем в мае.

Большинство построенных домов относятся к категории «стандартное индивидуальное жилищное строительство» (ИЖС), что означает, что их площадь не превышает 150 кв. м, а участок — 15 соток. Это говорит о высоком спросе на доступное и рациональное жильё.

Строительство жилья активно ведётся по всему Прикамью. Лидером по количеству построенных домов стал Пермский муниципальный округ, где возведено 273 дома. На втором месте находится Пермь с 142 новостройками, затем идут Краснокамский округ с 58 домами и Кунгурский округ с 49.

Что касается материалов, то дерево остаётся самым популярным выбором для строительства — его используют в 38% случаев. На втором месте находятся бетонные блоки (27%), а кирпич и монолит пока не так востребованы. В большинстве случаев строятся одноэтажные дома — их доля составляет 63%, тогда как двухэтажные дома составляют 37%.

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