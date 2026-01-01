В Пермском крае администратору Telegram-канала вменяют лжетерроризм Уголовное дело возбудили в отношении блогера из Красновишерска Поделиться Твитнуть

Следователи СУ СКР по Пермскому краю по материалам ФСБ инициировал уголовное производство в отношении жителя Красновишерска. Мужчине инкриминируется распространение дезинформации об угрозе взрыва через публичный канал в мессенджере, который он сам же и модерирует.

Основанием для процессуальной проверки послужили оперативные материалы, переданные региональным управлением ФСБ в краевой аппарат Следственного комитета. Как сообщила исполняющая обязанности официального представителя УФСБ Елизавета Васильева, действия блогера квалифицированы по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

По данным спецслужбы, автор намеренно опубликовал на своей информационной площадке сфабрикованное предупреждение о готовящемся преступлении.

Мужчине грозит наказание от штрафа до 1 млн руб. до лишения свободы на срок от шести до восьми лет.

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