В Прикамье введут налоговую льготу для участников СВО Их могут освободить от уплаты земельного налога Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Перми состоялась встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с представителями Ассоциации ветеранов спецоперации. Основным вопросом обсуждения стало развитие мер поддержки для участников и ветеранов СВО.

Руководитель пермского филиала Ассоциации Александр Григоренко предложил расширить существующую льготу по земельному налогу, освободив участников СВО от уплаты налога независимо от размера земельного участка. В настоящее время действующая мера поддержки позволяет получать налоговый вычет только на 6 соток одного земельного участка.

В Кочевском, Добрянском, Осинском и Чайковском округах уже введено полное освобождение участников СВО от уплаты земельного налога.

Губернатор Дмитрий Махонин выразил поддержку инициативе и пообещал рекомендовать главам муниципалитетов внедрить данную льготу.

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