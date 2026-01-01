Вузы Пермского края завершают приём документов от поступающих по итогам ЕГЭ Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Правительства Пермского края

Выпускники школ могут успеть подать документы для поступления в высшее учебное заведение Прикамья по результатам ЕГЭ до 25 июля. Сделать это можно как лично в приёмной комиссии, так и онлайн через сервис «Поступление в вуз онлайн» с подтверждённой учётной записью.

Отметим, что заявление абитуриента после отправки будет принято вузом в течение суток.

Как рассказали в краевом Минобре, всего в вузах Прикамья в этом году почти 8 тыс. бюджетных мест, из которых более 1,5 тыс. — целевых. Поступая на целевое обучение, молодые люди получают возможность вместе с выбором профессии и учебного заведения сразу выбрать и работодателя, который обеспечит гарантированное трудоустройство в будущем.

После завершения приёма документов 25 июля будут сформированы конкурсные списки. Их опубликуют вузы 27 июля. Чтобы найти себя в списке, нужно ввести в поиске свой ID. Он отображается в правом верхнем углу в ленте уведомлений по заявлению на поступление в вуз.

«Для того, чтобы быть зачисленным в университет, необходимо отправить в вуз согласие. Это можно сделать также лично в приёмной комиссии или через «Госуслуги». Согласие на зачисление подаётся только в один вуз. Списки зачисленных на бюджетной основе будут опубликованы 3 (отдельные, особые и целевые квоты) и 7 августа (этап основного конкурса). Предупреждаем, что в эти дни отозвать согласие на зачисление будет невозможно», — отметила замминистра образования и науки Пермского края по высшему образованию Светлана Долгополова.

Цифровизация госуслуг реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных».

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