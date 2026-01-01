В Прикамье для ликвидации последствий загрязнения рек Мулянка и Пыж привлекли удмуртских спасателей Собрано более 4,4 тысячи кубометров воды с нефтепродуктами Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

Специалисты «Камводэксплуатации» и поисково-спасательной службы Удмуртии присоединились к ликвидации последствий экологической катастрофы на реках Мулянка и Пыж. За сутки они установили пять новых рубежей боновых заграждений, создав третью линию защиты для предотвращения попадания загрязнений в Каму.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов Пермского края, работы по ликвидации последствий загрязнения ведутся круглосуточно сразу на пяти участках силами 163 человек и 34 единиц техники.

Сейчас собрано уже 4482 кубометра загрязнённой воды. Для минимизации ущерба почве специалисты начали применять биорастворимый сорбент в трех точках: на базе отдыха «Манки Ривер Парк», а также в районе шоссе Космонавтов и на улице Строителей — средство быстро впитывает нефть, не давая ей закрепиться на берегу.

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