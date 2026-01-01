Билеты на катер из Перми в Усть-Качку теперь можно купить онлайн Ранее они приобретались только при посадке Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой правительства и губернатора Пермского края

С 24 июля пассажиры могут приобрести билеты на скоростной катер «Колва» из Перми в Усть-Качку через интернет. Ранее они приобретались только при посадке.

Как сообщает минтранс региона, для покупки билета онлайн необходимо зайти на сайт avperm.ru и ввести в поле поиска остановку: Усть-Качка (причал), Пермь (причал) или Краснокамск (причал). На сайте также указано время отправления от каждой остановки. Катер отправляется из Перми в 9:00 и 15:00; из Усть-Качки: 11:10 и 17:10. Остановка в Краснокамске: в направлении Усть-Качки — 9:45 и 15:45; в направлении Перми — 11:20 и 17:20.

Стоимость билета при онлайн-покупке составляет 540 руб., при этом оператор взимает комиссию в размере 8%. На катере всего 18 мест, но в онлайн-продаже доступны только 16 из них, так как два места зарезервированы для держателей федеральных или региональных электронных социальных проездных.

Билеты можно купить на рейсы с 27 июля, доступ к онлайн-продаже открывается за 7 дней до отправления.

С момента начала работы «Колвы» 19 июня катер уже совершил 18 рейсов и перевез 1645 пассажиров, что соответствует средней загрузке судна в 78%.

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