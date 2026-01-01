В Перми согласовали облик спортивного комплекса «Территория спорта» Объект расположится в Мотовилихинском районе Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Перми согласован архитектурный облик многофункционального спортивного комплекса «Территория спорта», который будет расположен в Мотовилихинском районе на ул. Лебедева, рядом с УДС «Молот». Проектная документация сейчас проходит госэкспертизу.

Главной особенностью архитектуры комплекса станет функциональная входная группа: центральный вестибюль будет служить распределительным узлом, откуда спортсмены смогут направляться в раздевалки и залы на первом этаже, а зрители подниматься на трибуны на втором. Вход в здание будет организован со всех сторон, а главный фасад украсит витражное остекление и архитектурно-художественная подсветка.

Общая площадь спортивного комплекса составит более 18 тыс. кв. м, включая главный корпус площадью более 12,5 тыс. кв. м с тремя этажами, один из которых будет подземным. Внутри комплекса разместятся ледовая арена, универсальные спортивные залы для различных видов спорта, бассейн, а также административные и медицинские помещения.

На прилегающей территории будет построен большой стадион с футбольным полем с искусственным газоном, легкоатлетическим ядром и двумя открытыми теннисными кортами. Строительство объекта финансируется за счёт краевого бюджета в рамках региональной инвестиционной программы.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.