Ушёл из жизни экс-глава Роскомнадзора по Пермскому краю Юрий Щебетков Ему было 69 лет Поделиться Твитнуть

Владимир Шалимов

В ночь на 24 июля оборвалась жизнь бывшего руководителя Управления Роскомнадзора (РКН) по Пермскому краю Юрия Щебеткова, который более десяти лет определял политику надзорного ведомства в цифровом пространстве Прикамья. Он скончался в возрасте 69 лет. О смерти главы РКН сообщили в пресс-службе ведомства.

Юрий Щебетков был выпускником Московского физико-технического института (1979 год), специалистом в области экспериментальной ядерной физики. Он пришёл во властные структуры из науки. Переехав в Пермь ещё в конце 1970-х, будущий глава РКН по региону работал в местных НИИ, а затем прошёл военную службу.

Его путь в телекоммуникационном надзоре начался в 2002 году и завершился масштабной консолидацией отрасли. Под его руководством региональное ведомство прошло через несколько этапов трансформации: от управления Госнадзора за связью до Россвязьнадзора и Росохранкультуры. В статусе главы пермского Роскомнадзора он проработал с 2009 года вплоть до своего ухода на пенсию в 2021 году, пережив несколько смен руководства федерального масштаба.

Информацию о месте и времени прощания с Юрием Щебетковым будет сообщена дополнительно.

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