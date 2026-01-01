В Перми за смертельное ДТП будут судить водителя BMW Мужчина на большой скорости насмерть сбил двух человек Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

В Индустриальный районный суд Перми переданы материалы резонансного уголовного дела о смертельном ДТП. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, на скамье подсудимых окажется водитель автомобиля BMW, который на большой скорости насмерть сбил двух человек.

Инцидент произошёл в апреле 2025 года на пересечении Шоссе Космонавтов и ул.Братьев Игнатовых. По версии следствия, автомобилист мчался по городу со скоростью более 130 км в час. В этот момент на перекрестке находились двое мужчин — они стали случайными свидетелями предыдущей аварии и ждали приезда скорой помощи, чтобы оказать помощь пострадавшему.

Водитель потерял управление и сбил обоих пешеходов. От полученных травм мужчины скончались на месте до прибытия медиков.

Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, согласившись с квалификацией действий водителя. После этого материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.

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