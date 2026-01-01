В Прикамье дачникам рассылают фейковые квитанции В минсвязи региона предупредили о новых схемах обмана Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

Мошенники в Пермском крае начали массово рассылать владельцам дачных участков поддельные платежные документы, выдавая себя за председателей СНТ и арендодателей. В министерстве информационного развития и связи региона призывают жителей сохранять бдительность при оплате счетов.

Как сообщили в минсвязи, злоумышленники используют несколько отработанных сценариев. В первом случае они рассылают СМС и электронные письма с требованием оплатить несуществующие штрафы за мусор или незаконные постройки со «скидкой» по ссылке. Переход по ней ведет к краже данных аккаунта на портале «Госуслуги».

Во втором — аферисты взламывают страницы реальных председателей садовых товариществ или создают их точные копии, публикуя в общих чатах срочные просьбы перевести деньги на ремонт дорог или трансформаторов на личные карты. Также зафиксированы случаи продажи несуществующих саженцев (например, синей розы или черной клубники), аренды чужой недвижимости по чужим фото и предложения дешевых дров или стройматериалов с требованием аванса.

«К сожалению, не все владельцы дачных участков тщательно проверяют квитанции, доверяя привычной форме документа», — подчеркнул министр информразвития и связи Прикамья Петр Шиловских.

Чтобы защитить свои сбережения, жителям рекомендуют:

— оплачивать взносы только через госуслуги или расчетный счет СНТ, сверяя ИНН и банк-получатель;

— проверять подлинность объявлений об аренде через выписку из ЕГРН и виртуальный просмотр;

— никогда не переходить по ссылкам для оплаты штрафов из мессенджеров;

— уточнять информацию о долгах напрямую у бухгалтера товарищества или на официальных сайтах ведомств.

При подозрении на обман необходимо немедленно обратиться в банк для блокировки операции и подать заявление в полицию, приложив скриншоты переписки и чеки перевода.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.