Средний конкурс на одно бюджетное место в ПГНИУ достиг почти 14 человек В университет подано более 30 тысяч заявлений от абитуриентов Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

В Пермский государственный университет подано более 30 тыс. заявлений на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры на бюджетные места очной формы обучения, сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

В настоящее время средний конкурс на одно бюджетное место очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета составляет 13,68 человека на место, на внебюджет — 9,63. На некоторые направления подготовки уже подано почти 1000 заявлений, например, «Информационные системы и технологии»; «Прикладная математика и информатика»; «Государственное и муниципальное управление».

В университете напомнили, что 25 июля — это последний день приёма документов для поступления на бюджетные места по результатам ЕГЭ.

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