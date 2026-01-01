Пермяку выплатили компенсацию за отмену ледового шоу «Щелкунчик» Суд обязал организатора представления перечислить потребителю более 30 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Житель Прикамья отсудил у компании «Ледовые сезоны» компенсацию после того, как тур ледового шоу «Щелкунчик с симфоническим оркестром», запланированный на зимние каникулы, был сорван. Об этом сообщили в пресс-службе Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Инцидент произошёл ещё в начале года: пермяк приобрел билет на представление, которое должно было пройти 3 января. Однако организаторы перенесли дату спектакля на неопределенный срок, а затем полностью отменили гастроли по всей стране, сославшись на финансовые трудности. Когда зритель попытался вернуть потраченные средства, компания проигнорировала его законное требование о возврате денег в течение десяти дней.

Не получив ответа, потребитель обратился за помощью в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Надзорный орган инициировал судебное разбирательство против ООО «Ледовые сезоны». Мировой судья встал на сторону истца и постановил взыскать с ответчика полную сумму. В результате организатор выплатил жителю региона 30,2 тыс. руб., куда вошли стоимость билетов, неустойка, компенсация морального вреда и возмещение убытков.

В Роспотребнадзоре по Прикамью напомнили жителям об их правах при отмене массовых мероприятий и призывали своевременно сообщать о нарушениях правил возврата средств на официальном сайте ведомства или по телефонам горячей линии.

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