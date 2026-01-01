На реке Мулянка в Перми образовали третью линию защиты Камы от нефтепродуктов Всего установлено 17 боновых заграждений Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

23 июля прошло заседание рабочей группы, занимающейся устранением последствий разлива нефтепродуктов на реке Мулянка. Специалисты компании «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» рассказали о предпринятых мерах.

Как сообщили в региональном минприроды, в настоящее время работы ведутся на пяти участках реки Мулянка и реки Пыж. Дополнительно установлено пять боновых заграждений. Теперь их 17. Они образовали третью линию защиты для перехвата остаточных пятен нефтепродуктов, тем самым защищая приток реки перед впадением в Каму. Также идёт очистка береговой линии на базе отдыха «Манки Ривер Парк».

Для борьбы с разливом используются специальные сорбенты, которые безопасны для природы и эффективно поглощают нефтяные пятна. Параллельно обрабатываются берега, чтобы предотвратить загрязнение суши. В работе участвуют 163 человека и 34 единицы техники. С акватории рек уже собрано 4482 куб. м загрязненной воды.

Компания «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» также помогает волонтёрам, которые заботятся о пострадавших птицах и животных. В планах — построить дополнительный вольер для спасенных животных и обеспечить их медикаментами.

Специалисты Роспотребнадзора ежедневно мониторят воздух вблизи реки Мулянка. На данный момент превышений норм не зафиксировано, ситуация находится под контролем.

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