В Прикамье ввели изменения в правила оборота оружия В регионе будет разрешена охота с мощной пневматикой Поделиться Твитнуть

В Управлении Росгвардии по Пермскому краю рассказали об изменениях в федеральном законодательстве, регулирующем оборот гражданского оружия. Новые правила упрощают процедуру приобретения некоторых видов вооружения для жителей региона.

Среди основных изменений — сокращение стажа. Срок непрерывного владения охотничьим гладкоствольным длинноствольным оружием, необходимый для покупки нарезного карабина или винтовки, уменьшен с пяти до трёх лет. Также легализован оборот на охоте пневматического оружия с дульной энергией свыше 25 Дж (ранее порог составлял 7,5 Дж). Кроме того, снят запрет на установку устройств ночного видения на гражданское и служебное оружие.

В Центре лицензионно-разрешительной работы подчеркнули, что послабления не отменяют ответственности владельцев. Граждане обязаны строго соблюдать требования законодательства, а также обеспечивать безопасное хранение и использование своего арсенала. Лицам, планирующим воспользоваться новыми правилами, рекомендуется заранее уточнять актуальные требования к документам в подразделениях ведомства.

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