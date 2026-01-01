В Прикамье отменили режим ракетной опасности
Режим действовал 24 июля с 08:30 по местному времени
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В Прикамье отменили режим ракетной опасности. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Напомним, что режим действовал 24 июля с 08:30 по местному времени. В краевой столице также вводили режим «Ковер» радиусом 100 км. Из-за этого в аэропорту Большое Савино ввели ограничения на прием и вылет воздушных судов. В онлайн-табло гавани фиксировались массовые задержки рейсов.
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