В Прикамье отменили режим ракетной опасности Режим действовал 24 июля с 08:30 по местному времени Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В Прикамье отменили режим ракетной опасности. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Напомним, что режим действовал 24 июля с 08:30 по местному времени. В краевой столице также вводили режим «Ковер» радиусом 100 км. Из-за этого в аэропорту Большое Савино ввели ограничения на прием и вылет воздушных судов. В онлайн-табло гавани фиксировались массовые задержки рейсов.

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